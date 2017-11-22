Полиция раскрыла убийство 14-летней давности. Обвиняемые предстали перед судом

К раскрытию закончившегося смертью финна ограбления привела сданная ранней весной этого года проба ДНК.

Сегодня утром перед Харьюским уездным судом предстали Дмитрий Прокофьев и Анатолий Плутахин, которые обвиняются в убийстве с целью ограбления. Курьезной эту историю делает тот факт, что закончившееся смертью мужчины ограбление произошло еще 14 лет назад и всплыло только в апреле этого года, когда сданная Прокофьевым проба ДНК совпала со старой историей убийства.

Согласно обвинению, Прокофьев и Плутахин вечером 17 августа 2003 года пошли в бар Hausberg на Петербургском шоссе в Таллинне. В спортивной сумке, которая у них была при себе, была спрятана полуметровая прорезиненная дубинка. В это время мужчины были единственными клиентами в баре, кроме них там были только владелец бара — финн — и его друг. Выпив кофе, Прокофьев и Плутахин пошли в атаку.

"Они напали на них с целью ограбления. Это показывает то, что уже во время нападения забрали из кассы паба деньги, с полок алкоголь, из карманов жертв кошельки и ключи от машин", — прокомментировала пыхьяский окружной прокурор Аннели Лумисте.

Мужчины ударили финнов дубинкой по голове, повалили их на пол, угрожали им похожим на оружие предметом и связали их скотчем. Чтобы сбежать с места происшествия, они использовали автобус владельца бара, ключи от которого они взяли у него из кармана.

Из двух ставших жертвами нападения финнов легче отделался владелец бара, которому удалось вызвать полицию. Его друг получил более серьезные травмы и через несколько дней умер в больнице.

В баре Hausberg после преступления провели полный пакет сбора доказательств, в ходе которого как взяли отпечатки пальцев, так и исследовали вещественные доказательства. Также взяли пробы ДНК, которые с начала нового тысячелетия стали все чаще внедрять. К сожалению, тогда была такая ситуация, что пробы были взяты, но эти данные было не с чем сравнить, потому что базы ДНК преступников не существовало.

"Там провели полностью корректную работу на месте происшествия, сбор доказательств на месте происшествия, забрали различные вещи, в случае которых была возможность, что они связаны с нападавшими или те к ним прикасались. Но в течение первого года производства не удалось связать ни одного потенциального подозреваемого с этими собранными вещественными доказательствами", — сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.

Прокурор Лумисте тоже сказала, что пробы взяли как из бара и найденной полицией машины владельца бара, так и с оставленной на месте происшествия дубинки.

"Материала было достаточно, но мы не установили, кто был тем лицом, чей биологический материал это был", — добавила Лумисте.

Поскольку ни одного подозреваемого в течение первого года уголовного производства не возникло, производство прекратили с условием, что если появятся новые обстоятельства, уголовное производство откроют снова. Так это дело об убийстве и осталось на полке аж на 14 лет.

Новые грехи выдали

В начале февраля этого года Прокофьева задержали за тяжкое нарушение общественного порядка, ненадлежащее физическое обращение и причинение тяжкого вреда здоровью. Насколько известно, они были связаны с насилием в близких отношениях и нападением на несовершеннолетнего в общественном транспорте. Поскольку по закону за них можно назначить наказание в виде более пяти лет заключения, речь шла о преступлении первой степени, в случае которого у признанных виновными берут и пробу ДНК. Взяли и у Прокофьева.

Эта сданная проба выдала соответствие в Институте судебной экспертизы Эстонии, который нашел совпадение с собранными в ходе дела об убийстве 2003 года данными. Об этом сразу оповестили полицейскую группу по расследованию убийств, и в свете новых доказательств и решили снова открыть старое уголовное дело.

"Мы получили такое сообщение от экспертизы в апреле. Поскольку такое сообщение в одиночку не имеет в уголовном производстве доказательной ценности, мы проверили это соответствие в отношении конкретного лица и сравнили с известными нам данными. Официальное подтверждение мы получили еще в начале мая", — сказала Лумисте.

Вдобавок к тесту ДНК с собранными на давнем месте убийства данными совпали и отпечатки пальцев Прокофьева. После задержания Прокофьева начали выяснять и его возможного соучастника в произошедшем в баре Hausberg убийстве с целью ограбления.

"Мы на самом деле проверили очень многих лиц, нашли возможные варианты и начали сужать круг. На самом деле, пробы ДНК многих из этого круга лиц имелись или они во время того убийства находились в тюрьме. Так мы могли все больше исключать. Наконец мы дошли до потенциального лица, которое вписывалось в профиль этого преступления как соучастник и которое в тот момент времени входило в круг лиц, которые общались между собой", — пояснил Кумм. ДНК и отпечатки пальцев Плутахина тоже совпали с найденными на месте происшествия.

Ставший жертвой нападения Прокофьева и Плутахина владелец бара оправился от травм без большого вреда здоровью. В ходе расследования он опознал одного из мужчин, организовавших закончившееся смертью его друга нападение.