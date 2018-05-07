07.05.2018, 08:25

Полиция провела в барах Таллинна тест-закупки: запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним и нетрезвым нарушается

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Foto: Annika Haas

Большинство действующих в Старом городе столичных баров нарушает запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним, а также людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, выяснилось в ходе проведенных Пыхьяской префектурой в сотрудничестве с Институтом развития здоровья контрольных покупок.

Пыхьяская префектура и Институт развития здоровья (Tervise Arengu Instituut) провели серию контрольных закупок, в ходе которых людям, игравших клиентов в состоянии опьянения, удалось купить алкоголь в 32 заведениях из 50 проверенных заведений. У совершавшего контрольную покупку клиента со внешностью несовершеннолетнего подростка попросили показать удостоверяющий личность документ лишь в одном заведении.

Контрольные закупки были проведены в 57 увеселительных заведениях в Старом городе с целью проверить, придерживаются ли бары и рестораны закона, который запрещает продажу алкогольных напитков людям, находящимся в алкогольном опьянении, а также несовершеннолетним.

Продажу алкогольных напитков людям с явными признаками алкогольного опьянения проверили в 50 заведениях. Людям, которые притворялись пьяными с явными нарушениями координации, не удалось купить алкоголь в 18 случаях — в 10 случаях их не пропустил в заведение сотрудник охраны, в 8 случаях работник бара отказался продавать таким людям алкогольные напитки. Для того, чтобы узнать, проверяют ли в увеселительных заведениях документы у желающих купить алкоголь несовершеннолетних, в контрольной закупке участвовал взрослый со внешностью несовершеннолетнего. У него попросили документ лишь в одном заведении.

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По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, вопрос стоит в формировании культуры обслуживания и роли предпринимателей в этом. "Цель предпринимателей — увеличить продажи, но это следует делать, соблюдая закон, который однозначно запрещает продавать алкоголь людям с признаками опьянениями. Во многих случаях продавец даже не посмотрел на покупателя, чтобы проверить его возраст или оценить состояние опьянения", — сказал Саарнийт.

По словам Саарнийта, ответственный подход к культуре обслуживания помогает сохранить жизнь и здоровье людей. "Чем больше человек употребил алкоголя, тем больше вероятность, что он может попасть в опасную для здоровья и даже жизни ситуацию. Мы давно сотрудничаем с разными увеселительными заведениями, чтобы повысить информированность и чувство ответственности предпринимателей, чтобы они не продавали алкоголь людям с признаками опьянения. Контрольные закупки показывают, что наша работа начинает все же приносить результаты. С другой стороны, мы видим, что для несовершеннолетних получить алкоголь в увеселительном заведении по-прежнему просто”, говорит — Саарнийт

По словам старшего специалиста Института развития здоровья Трийн Сокк, у работников сферы обслуживания и охранников важная роль в предупреждении несчастных случаев, ДТП, нарушений общественного порядка и насилия. „Продажа алкоголя означает и ответственность. Те бары, которые продают алкоголь пьяным людям, плохо влияют на реноме ответственных предприятий и общий имидж города. Кесклиннаское отделение полиции, которое постоянно занимается этой темой, достойно похвалы, и я надеюсь, что результаты улучшатся и это будет хорошим примером и другим местным самоуправлениям", — добавила Сокк.

По словам Сокк, работники обслуживания должны уметь замечать клиентов, чрезмерно употребивших алкоголь, и предложить им вместо алкоголя воды или вызвать такси. „Таким образом улучшится и обстановка в баре, на улицах будет меньше насилия, в общественных местах будет безопаснее и комфортнее. Безопаснее будут чувствовать себя и сами работники увеселительных заведений", — добавила Сокк.

Контрольные закупки проводились в ноябре и декабре 2017 года. К проведению закупок привлекли актеров-любителей, которые играли клиентов с признаками алкогольного опьянения. В проверках продажи алкоголя несовершеннолетним участвовали молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет.

В 2015 году Кесклиннаское отделение полиции в рамках кампании "Знай меру" начало проводить различные мероприятия, чтобы повысить информированность продавцов и обслуживающий персонал увеселительных заведений, заправочных станций и магазинов о запрете продавать алкоголь людям с признаками алкогольного опьянения.

На территории Кесклиннаского отделения полиции большая часть вызовов связана с чрезмерным употреблением алкоголя. В 2017 году на территории отделения было сделано 2728 вызовов, из них в 498 случаях вызов был связан с людьми в состоянии опьянения.

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