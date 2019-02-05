Полиция провела контрольную закупку в пярнуских магазинах: несовершеннолетним легко продавали табачные изделия

Полиция привлекла к контрольной закупке молодежь 16-17 лет, которая под полицейским надзором отправилась покупать табачные изделия. Подросткам удалось легко получить товар.

Например, в одном магазине продавец даже не посмотрел на покупателя. Позже он утверждал, что все же бросил взгляд на документ, но ему показалось, что клиент совершеннолетний.

Полиция отмечает, что одна из главных проблем заключается в том, что продавцы просят документы, но тщательно их не проверяют, считая автоматически, что если клиент осмелился показать документ, то он совершеннолетний.

Иногда же клиент просто начинает вести себя вызывающе, повышать голос и не давать продавцу нормально рассмотреть документ, и продавец решает побыстрее завершить обслуживание, чтобы избавиться от проблемного клиента, продав ему товар.

Полиция уверяет, что целью контрольной закупки как раз является выяснение причин того, почему происходят нарушения, а также контроль за тем, чтобы продавцы все же убеждались в совершеннолетии клиентов при подобных покупках. Главная же цель — чтобы вызывающие зависимость вещества не попали в руки молодежи.