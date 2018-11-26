Полиция просят помощи: пропал 15-летний подросток

Мальчик учится в спецшколе и был на выходных дома. 17 ноября он ушел из дома, 19 числа он должен был вернуться в школу, но не вернулся. Он сбегал и ранее.

На прошлой неделе с мальчиком удалось связаться как по телефону, так и в соцсетях. Полиция установила местоположение телефона, но особых результатов это не дало, и где находится юноша — до сих пор неизвестно.

Полиции известно, что мальчик может быть в Таллинне или в окрестностях.

Ардо худого телосложения, примерно 175 см ростом. У него темные волосы, в правом ухе — черная серьга. Он ушел в черной куртке, черных джинсах и темных кроссовках.

Всех, кто знает что-либо о случившемся, просят сообщить по номеру 112.