26.11.2018, 15:30

Полиция просят помощи: пропал 15-летний подросток


rus.delfi.ee
EST 4
Полиция просят помощи: пропал 15-летний подросток
PPA

Полиция просит помощи в поисках 15-летнего молодого человека. Ардо ушел из дома 17 ноября в Пярну.

Мальчик учится в спецшколе и был на выходных дома. 17 ноября он ушел из дома, 19 числа он должен был вернуться в школу, но не вернулся. Он сбегал и ранее.

На прошлой неделе с мальчиком удалось связаться как по телефону, так и в соцсетях. Полиция установила местоположение телефона, но особых результатов это не дало, и где находится юноша — до сих пор неизвестно.

Полиции известно, что мальчик может быть в Таллинне или в окрестностях.

Ардо худого телосложения, примерно 175 см ростом. У него темные волосы, в правом ухе — черная серьга. Он ушел в черной куртке, черных джинсах и темных кроссовках.

Всех, кто знает что-либо о случившемся, просят сообщить по номеру 112.

Читайте также:

TOP НОВОСТИ


"Запрыгнул за сцену и начал орать". Мадисон обвинил СМИ в ”абсолютно неверном освещении” и поведал свою правду о стычке с Тарандом

26.11.2018
Возле Рийгикогу проходила акция протеста против миграционного пакта ООН. В ней принимают участие сторонники EKRE. Индрек Таранд призывал голосовать на соцдемов. В результате активисты на него набросились. По словам члена EKRE Яака Мадисона, масс-медиа все освещает абсолютно неверно.
Подробнее

Кто больше всего повлиял на русских в Эстонии в 2018 году? Представляем ТОП влиятельных личностей среди русскоязычного населения по версии Delfi и EPL

26.11.2018
В этом году Delfi публикует не ТОП влиятельных русских в Эстонии, а ТОП тех, кто больше всего в этом году повлиял на русскоязычное население. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL.
Подробнее


ВИДЕО: Нападение сторонников EKRE на соцдема Таранда: потерпевший обратился в травмпункт, заведено уголовное дело

26.11.2018
Возле Рийгикогу проходила акция протеста против миграционного пакта ООН. В ней принимают участие сторонники EKRE. Индрек Таранд призывал голосовать на соцдемов. В результате активисты на него набросились.
Подробнее

Министр обороны Юри Луйк: полномасштабный военный конфликт на Украине может разразиться в любую минуту

26.11.2018
Министр обороны Юри Луйк констатировал, что вчерашний военно-морской конфликт в Керченском проливе и в Азовском море очередной акт агрессии России против Украины, для разрешения которого международное сообщество должно немедленно предпринять шаги.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

26.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
83,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Safari
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
153,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
125,30 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
65,40 €

Посол РФ в Таллинне Александр Петров: открытый к инновациям "ветеран" дипломатической службы

26.11.2018
Посольство России в целом и сам посол в частности в силу понятных причин традиционно играет определенную роль в жизни русскоязычного населения Эстонии. Особенно той ее части, которая тесно связывает себя с Россией.
Подробнее




ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: Нашумевший пакт ООН обсуждают в Рийгикогу. Даже перевести на эстонский прилично не смогли?

26.11.2018
Сегодня в Рийгикогу обсуждается пакт ООН о миграции. Реформисты представили свои предложения о его изменении, в случае их одобрения соглашение вновь направится в правительство.
Подробнее

ТОП влиятельных общественных деятелей 2018 года по версии Delfi и EPL

26.11.2018
На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских общественных деятелей 2018 по версии Delfi и EPL.
Подробнее