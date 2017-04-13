Полиция просит воздержаться от поездок в Ида-Вирумаа из-за тяжелых погодных условий

Полиция предупреждает — из-за погодных условий очень сложная ситуация на шоссе Таллинн-Нарва, особенно тяжелые условия на дороге в Ида-Вирумаа, на участке трассы между Азери и Кохтла-Ярве. На данном участке уже произошло несколько выездов с дороги.
"Полиция просит по возможности воздержаться от поездок на данный участок шоссе. Если вы уже выехали в данном направлении, то убедительная просьба быть крайне внимательными и осторожными, обязательно использовать задние и передние противотуманные фары, держать дистанцию и, если вы остановились, чтобы помочь кому-то, делать это безопасно", — говорит оперативный руководитель Идаской префектуры Александр Урб.