13.04.2017, 16:15

Полиция просит воздержаться от поездок в Ида-Вирумаа из-за тяжелых погодных условий

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rus.delfi.ee
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Tuisk
Foto: Karin Kaljuläte

Полиция предупреждает — из-за погодных условий очень сложная ситуация на шоссе Таллинн-Нарва, особенно тяжелые условия на дороге в Ида-Вирумаа, на участке трассы между Азери и Кохтла-Ярве. На данном участке уже произошло несколько выездов с дороги.

"Полиция просит по возможности воздержаться от поездок на данный участок шоссе. Если вы уже выехали в данном направлении, то убедительная просьба быть крайне внимательными и осторожными, обязательно использовать задние и передние противотуманные фары, держать дистанцию и, если вы остановились, чтобы помочь кому-то, делать это безопасно", — говорит оперативный руководитель Идаской префектуры Александр Урб.

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