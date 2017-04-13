Полиция просит воздержаться от поездок в Ида-Вирумаа из-за тяжелых погодных условий

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Полиция предупреждает — из-за погодных условий очень сложная ситуация на шоссе Таллинн-Нарва, особенно тяжелые условия на дороге в Ида-Вирумаа, на участке трассы между Азери и Кохтла-Ярве. На данном участке уже произошло несколько выездов с дороги.