Полиция просит поможи в поисках не вернувшегося домой 16-летнего Кристо
Полиция разыскивает 16-летнего Кристо, которого в последний раз видели в понедельник в Тамсалу. Подросток может находиться в Таллинне.
Полиция разыскивает 16-летнего Кристо, которого в последний раз видели в понедельник в Тамсалу. Подросток может находиться в Таллинне.
По информации близких Кристо, в понедельник он должен был направиться к себе домой в Пярнумаа. У полиции есть основания погагать, что мальчик может находиться в Таллинне.
Рост Кристо — 170 см, у него спортивное телосложение, темные волосы. На нем была та же толстовка, что на фотографии, черные джинсы и синие тенниски. С собой у него был рюкзак камуфляжной расцветки.
Полиция просит всех, кто видел Кристо, сообщить об этом по телефону 112.
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