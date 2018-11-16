Полиция просит помощи: заключенный не вернулся в тюрьму

38-летний Яагунд — среднего телосложения, примерно 171-175 см ростом, у него круглое лицо и карие глаза. Особые приметы — татуировки. Около левого колена — флюгер, на голени — смерть с косой, на правой голени — паук, на двух пальцах правой руки — узор, на самих правой и левой руке — крупный узор. Яагунд говорит и по-эстонски, и по-русски.

На нем была темно-синяя куртка с капюшоном и с голубой подкладкой, синие джинсы и черная обувь с белой подошвой.

Яагунд наказан за несколько преступлений против имущества и личности.

Вируская тюрьма завела уголовное дело по статье об уклонении от несения наказания. В случае признания виновным ему грозит до года тюрьмы.

Всех, кто в курсе, где может находиться этот человек, просим незамедлительно сообщить полиции по номерам 112 или 53024893.