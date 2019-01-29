Полиция просит помощи в задержании подозреваемых в угоне автомобиля

Сегодня ночью около 3 часов сообщили, что со двора частного дома в Табасалу угнали автомобиль Toyota RAV4 2016 года, который полицейские Ляэнеской префектуры благодаря оперативному обмену информацией задержали в Пярну. Управлявшего Toyota 42-летнего гражданина Латвии задержали.

Блюстители порядка по всей Эстонии сейчас работают во имя того, чтобы задержать связанный с преступлением сопровождающий автомобиль, потому что есть основание считать, что угонщики действовали группой.

Полиция ищет серый седан Audi A6 2005 года с номером KO 960 или черный седан Audi A4 2007 года с номером KW56DXB.

Полиция просит всех, кто заметит описанные машины с иностранными номерами, немедленно сообщить об этом по номеру 112, чтобы полицейские патрули смогли быстро отреагировать.

Для обеспечения своей безопасности полиция призывает не останавливать машины самостоятельно.