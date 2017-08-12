Полиция просит помощи в установлении личности водителя, совершившего опасный маневр и уехавшего

Полиция просит помощи в установлении личности водителя автомобиля Volkswagen Passat, который утром в субботу создал опасную ситуацию на дороге в волости Нисси и скрылся.

В 4:45 в деревне Лехету в волости Нисси патруль помощников полицейских дал сигнал остановиться автомобилю Volkswagen Passat. Водитель проигнорировал его, совершив опасный маневр, и продолжил движение, передает rus.err.ee.

Патруль последовал за нарушителем, чтобы задержать его, но на 4-м километре дороги Элламаа-Лехету на повороте полицейский автомобиль вылетел с дороги. Находившиеся в машине помощники полицейских — 36-летний и 38-летний мужчины — получили легкие травмы. Их на скорой помощи доставили в больницу, после чего их отпустили на домашнее лечение.