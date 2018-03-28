Полиция просит помощи в установлении личности погибшего мужчины на ж/д путях в Раазику

Ида-Харьюское отделение полиции просит помощи общественности в установлении личности мужчины, погибшего 26 марта на жезнодорожных путях в волости Раазику.

Полицейские общались с жителями поселка Раазику, проверили всю имеющуюся информацию о погибшем, но личность мужчины установить не удалось. На данный момент полиции не поступало также заявлений о пропавшем мужчине такого возраста с похожими приметами.

Возраст погибшего мужчины приблизительно 55-65 лет, его рост примерно 180 см. Он был плотного телосложения, глаза серые. На мужчине была черная куртка с отороченным мехом капюшоном, клетчатая фланелевая рубашка с длинными рукавами, темно-синие джинсы, коричневые ботинки с желтой полоской и черные перчатки.

Полиция просит всех, кто узнает изображенные на фото предметы, и всех, у кого есть информация о мужчине с похожими приметами, связаться с полицией по номеру инфотелефона 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес irina.maloseva@politsei.ee.