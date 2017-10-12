Полиция просит помощи: в Таллинне пропала 10-летняя Лаура

Полиция просит помощи в поиске 10-летней Лауры. В последний раз ее видели вчера около 10 часов утра в районе Таллиннского порта.

Полиция установила, что девочка вчера в это время шла от D-терминала в сторону улицы Йыэ. У Лауры есть с собой мобильный, но он отключен. Ночью девочку искали, но безуспешно.

На Лауре темно-синяя куртка, синие колготки, темно-синяя школьная юбка, также при ней ранец с большими разноцветными квадратами.

Всех, кто мог видеть девочку, соответствующую описаниям, просят сообщить по номерам 112 или 612 3000.