03.01.2018, 15:20

Полиция просит помощи в розыске 80-летнего Хельдура


rus.delfi.ee
EST
Полиция просит помощи в розыске 80-летнего Хельдура
Foto: PPA

Вчера, около 11:00 Хельдур вышел из своего дома в Таллинне, в Мустамяэ и направился в неизвестном направлении. Его месторасположение до сих пор не установлено.

Рост мужчины около 180 см, он среднего телосложения. На нем была куртка с синим оттенком, синяя флисовая шапка, серые брюки и зеленые резиновые сапоги.

Мужчина не взял с собой мобильный телефон и документы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Хельдура, полиция просит позвонить по номеру 112.

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