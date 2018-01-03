Полиция просит помощи в розыске 80-летнего Хельдура

Вчера, около 11:00 Хельдур вышел из своего дома в Таллинне, в Мустамяэ и направился в неизвестном направлении. Его месторасположение до сих пор не установлено.

Рост мужчины около 180 см, он среднего телосложения. На нем была куртка с синим оттенком, синяя флисовая шапка, серые брюки и зеленые резиновые сапоги.

Мужчина не взял с собой мобильный телефон и документы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Хельдура, полиция просит позвонить по номеру 112.