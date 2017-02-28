Полиция просит помощи в розыске 14-летнего Кирилла

18 февраля из Таллинского детского центра в Нымме ушел и до сих пор не вернулся 14-летний Кирилл. Мобильный телефон, который был у Кирилла, выключен.

Рост Кирилла 168 см, он худощавого телосложения, у него светлые волосы, сейчас носит стильную прическу.

В последний раз, когда видели мальчика (перед пропажей), на нем была синего цвета куртка, синие джинсы и коричневые ботинки. Кирилл может находиться в таллиннском районе Копли или Ласнамяэ, в микрорайоне Раадику.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Кирилла, позвонить по номерам 112 или 612 3000.