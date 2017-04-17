Полиция просит помощи в поиске свидетелей ДТП: неизвестный сбил 9-летнего мальчика и скрылся

Сегодня, около 13.30 часов в Таллинне, на улице Сыле, у автобусной остановки "Нису" произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик. Водитель скрылся с места происшествия.

По первоначальным данным, неизвестное транспортное средство ехало по улице Сыле со стороны улицы Эхте в сторону Палдиски маантеэ и наехало на переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 9-летнего мальчика. Ребенок пересекал дорогу по отношению к транспортному средству слева направо. Пешехода доставили с места происшествия в больницу.

„Просим очевидцев и всех, у кого есть информация об этом ДТП, либо, например, записи видеорегистратора, связаться с полицией, чтобы мы смогли как можно быстрее выяснить все обстоятельства происшествия", — сказал руководитель патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсс.

"В случае ДТП, особенно, когда пострадал ребенок, в первую очередь следует сделать все от себя возможное, чтобы пострадавшему как можно быстрее была оказана помощь. К сожалению, время от времени мы сталкиваемся со случаями, когда водители скрываются с места ДТП в надежде избежать наказания. Мы сделаем все от себя возможное, чтобы установить личность водителя, и надеемся в этом и на помощь горожан".

Просим всех, кто стал очевидцем этого ДТП, либо людей, кто видел в это время в этом районе вызвавшее подозрение транспортное средство, связаться с полицией по номерам 612 3000 или 112 либо написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.