Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Маарду 69-летнего Арво

Полиция просит помощи в поиске 69-летнего Арво, который ушел из дома на улице Кеэмикуте в Маарду 22 июня около 9:30 и до сих пор не вернулся.

Полиции сообщили о пропаже Арво 26 июня. Полицейские проверяют различные медицинские учреждения и места, где обычно бывает Арво, а также побеседовали с местными жителями, но поиски пока результатов не принесли.

У мужчины могут быть проблемы с памятью, и он не может говорить. Арво и раньше уходил из дома, но через некоторое время возвращался.

Его рост – 163 см, он худощавого телосложения, и он горбится, у него седые волосы и серо-голубые глаза. Когда он уходил из дома, на нем была коричневая куртка, серые брюки, кожаная зимняя шапка, при нем были рукавицы серого цвета. Арво носит обручальное кольцо. При себе у него не было денег и мобильного телефона.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь установить местонахождение Арво, просят позвонить по номеру 112 или 612 3000.