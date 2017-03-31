Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Кохтла-Ярве мужчины

Йыхвиское отделение полиции просит помощи в поиске 59-летнего Владимира, который ушел из дома в понедельник около 8 часов утра и до сих по не вернулся.

Полиция и близкие Владимира общались с его знакомыми, также были проверены медицинские учреждения, но пока поиски результатов не принесли. На работу Владимир не пришел.

По состоянию здоровья мужчина нуждается в постоянном приеме лекарств, которые остались дома. У него нет при себе мобильного телефона, поэтому нет возможности позиционировать его местонахождение.

Когда Владимир ушел из дома, на нем была длинная куртка черного цвета, клетчатая рубашка, брюки черного цвета и коричневые ботинки. Он высокого роста — 190 см, плотного телосложения, у него короткие седые волосы и он носит очки.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину, сообщить об этом в полицию по телефону 5860 3806 или 112.