Полиция просит помощи в поиске 61-летнего Айгара

В пятницу, 24 марта, около 19 часов из своего дома в Хаапсалу на улице Раудтеэ ушел 61-летний Айгар и к настоящему моменту не вернулся.

Приметы мужчины: рост 175-180 см, худощавое телосложение, борода. Уходя, был одет в темно-синие спортивные штаны, серую обувь, черную куртку и черную лыжную шапку. У мужчины наблюдаются проблемы с психическим здоровьем, и он не всегда может найти дорогу домой.

Полиция просит всех, кто видел Айгара или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.