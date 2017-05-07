Полиция просит помощи в поиске 46-летней Иви

Лыунаская префектура просит помощи в установлении местонахождения ушедшей сегодня рано утром из дома женщины: по данным полиции, Иви ушла из своего дома по улице Хурда в Тарту около 3:30 утра без мобильного телефона, близкие не могут с ней связаться.

По словам близких женщины, она не употребляет алкоголь и ранее никогда не уходила из дома без предупреждения, передает rus.err.ee.

Когда женщина ушла из своей квартиры, она была одета в черное стеганое пальто и джинсы. С собой у нее была сумка с темно-зелеными кружевами.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, позвонить по номеру 112.