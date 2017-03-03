Полиция просит помощи в поиске 44-летнего Калева, который около 10 часов утра в среду покинул лечебное учреждение в деревне Валксе в волости Кейла и до сих пор не вернулся.

Мужчина не взял с собой мобильный телефон.

Рост Калева 180 см, у него худощавое телосложеные, темно-коричневые волосы и карие глаза. Он носит щетину. Калев был одет в зелено-синюю ветровку, темные брюки и черную шапку. Мужчина испытывает трудности с ориентацией в пространстве и мог легко заблудиться. Он мог направиться домой в волость Куусалу.

Полиция просит всех, кто видел Калева или располагает информацией о его местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по номерам 112 или 612 3000.