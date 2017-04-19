Полиция просит помощи в поиске 42-летнего Андрея

Кесклиннаское отделение полиции просит помощи в поиске 42-летнего Андрея, который ушел из своего дома в Таллинне на Пельгуранна теэ и до сих пор не вернулся.

Андрей вышел из дома 11 апреля примерно в 14-15 часов. Полицейские проверили больницы и общались с близкими и знакомыми Андрея, но поиски пока результатов не принесли.

В последний раз на Андрее были куртка с капюшоном серого цвета, черные ботинки, черная кепка. Его рост — 170 см, он среднего телосложения, у него короткие седые волосы и серые глаза.

У мужчины при себе был паспорт, мобильный телефон и карта общественного транспорта. На данный момент мобильный телефон мужчины выключен.

Всех, кто видел Андрея либо имеет информацию о том, где он может находиться, связаться с полицией по телефону 6125410 или 6123000.