Полиция просит помощи в поиске 26-летнего Александра. По имеющейся информации, мужчина уехал в конце августа на работу в Швецию. С этого времени близким не удается с ним связаться, мобильный телефон Александра выключен.

Полицейские и близкие общались со знакомыми Александра, а также проверили места, где мужчина мог бы находиться, в том числе больницы, но поиски пока не дали результатов.

Рост Александра — 186 см, он спортивного телосложения, у него темно-русые волосы и голубые глаза.

Всех, у кого есть информация о возможном месторасположении Александра, или видел его в последнее время, просим связаться с Кесклиннаским отделением полиции по номеру 612 4284 или э-почте olga.atspol@politsei.ee, либо позвонить по инфотелефону Департамент полиции и погранохраны 612 3000.