28.12.2017, 16:50

Полиция просит помощи в поиске 15-летней Марии-Александры


rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи в поиске 15-летней Марии-Александры
PPA

Девочка ушла из дома в неизвестном направлении 27 декабря, примерно в 14:00. Домой она до сих пор не вернулась.

По данным полиции, девочка может находиться в Пыхья-Таллинне или Ласнамяэ, но не исключено, что и в других районах.


Рост девочки 164 см, она среднего телосложения, у нее мелированные пряди. В момент ухода из дома на ней были синие джинсы, синие полусапоги, темно-красная куртка. Мобильного телефона у нее не было.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Марии-Александры, просьба позвонить по номеру 112.

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