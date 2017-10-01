Полиция просит помощи в поиске 15-летнего подростка

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Карла из Таллинна.
Последний раз подростка видели 16 сентября на автобусной остановке у рынка Нымме. Он был одет в зеленую толстовку с капюшоном. С собой у него был сине-зеленый рюкзак. У него светлые волосы средней длины, рост — около 160 см, телосложение плотное.
Всех, кто видел Карла или располагает другой полезной информацией, полиция просит сообщить об этом по номер 112.
Tallinn, Квартира, 319 000 EUR
Tallinn, Квартира, 135 000 EUR
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