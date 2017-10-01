Полиция просит помощи в поиске 15-летнего подростка

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Карла из Таллинна.

Последний раз подростка видели 16 сентября на автобусной остановке у рынка Нымме. Он был одет в зеленую толстовку с капюшоном. С собой у него был сине-зеленый рюкзак. У него светлые волосы средней длины, рост — около 160 см, телосложение плотное.

Всех, кто видел Карла или располагает другой полезной информацией, полиция просит сообщить об этом по номер 112.