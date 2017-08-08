Полиция просит помощи в поиске 14-летней Ксении, которая ушла из дома в части города Ахтме в Кохтла-Ярве в начале прошлой недели и до сих пор не вернулась.

Девочка ушла из дома вечером 31 июля и не вернулась. Вчера, 7 августа, она прислала матери смс-сообщение, что находится у подруги, но на телефонные звонки она не отвечает. Близкие обратились в полицию сегодня, 8 августа. Ксения и ранее уходила из дома, а затем возвращалась, и близкие, и полиция обеспокоены отсутствием девочки.

Сегодня молодежные полицейские проверили адреса, где девочка могла находиться, а также было сделано позиционирование телефона, но поиски пока результатов не принесли.

Рост девочки около 150 см, она худощавого телосложения и у нее длинные светлые волосы. Уходя из дома, Ксения надела свитер черного цвета, черные брюки и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Ксению, или имеет информацию о том, где она может находиться, позвонить по номеру 112.