Полиция просит помощи в поиске 13-летней Хелен, которая ушла из дома в Ыйсмяэ 24 июля и до сих пор не вернулась.

У Хелен нет при себе мобильного телефона, она может находиться в обществе подруги старше себя. Полиция и близкие проверили места, где могла находиться Хелен, по поиски пока не принесли результатов, передает Департамент полиции и погранохраны.

Рост девочки — 158 см, она среднего телосложения, у Хелен длинные темные волосы, голубые глаза, она носит очки. На ней была розовая рубашка, блестящая кофта серого цвета, темные джинсы и красные тенниски.

Просим людей, которые увидят Хелен или имеют информацию о ее местонахождении, связаться с полицией по номеру 53 062 393 или 112.