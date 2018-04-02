Полиция просит помощи в поисках ушедшей из дома по уходу Елены

29 марта из находящегося в волости Люганузе дома по уходу ушла 49-летняя Елена и до сих пор не вернулась.

Так как Елене сложно общаться, она не имеет при себе мобильного телефона. Полицейские связались с близкими Елены, и, по имеющейся сейчас информации, она может находиться в районе Кохтла-Ярве или Кивиыли. Она также могла направиться в Тамсалу, где проживала раньше.

Рост Елены — около 165 см, она среднего телосложения, у нее короткие седые волосы. Неизвестно, во что она была одета.

Фото и описание внешности женщины переданы полицейским патрулям, которые проверяют места, где она может находиться.

Всех людей, которые видели Елену после 29 марта, либо имеют информацию о том, где она может находиться, просим связаться с полицией по номеру 337 2384 или 112.