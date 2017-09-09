Полиция просит помощи в поисках ушедшего по грибы 91-летнего Льва

Полиция просит помощи в установлении места нахождения 91-летнего Льва, который в пятницу утром, около 9 часов, ушел по грибы из своего дома в деревне Ныммемаа волости Ныва Ляэнеского уезда и до сих пор не вернулся.

Лев ушел по грибы вместе с другом, в лесу они ходили отдельно, и через какое-то время друг не смог больше отыскать Льва. У мужчины с собой не было ни документов, ни телефона. Поэтому позиционировать его не представляется возможным.

Полиция получила от друга информацию об исчезновении Льва около 15:30, поиски начались сразу. Задействована была полиция, добровольцы с собаками и вертолет. В субботу утром поиски продолжились. Приметы мужчины также переданы всем полицейским патрулям региона.

У Льва среднее телосложение, он примерно 170-175 см ростом, волосы седые. На нем была черная куртка, синие джинсы, резиновые сапоги и коричневая кепка. Известно, что он пользуется слуховым аппаратом, который он с собой в лес не взял.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о месте нахождения Льва, позвонить по телефону 5344 0788 либо по короткому номеру 112.