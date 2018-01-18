Полиция просит помощи в поисках ушедшего из Нарвского дома попечения Александра

Нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 63-летнего Александра, который ушел вчера около 21 часов из Нарвского дома попечения и до сих пор не вернулся.

По имеющейся информации, Александр и раньше уходил из дома попечения, но вскоре возвращался. По состоянию здоровья Александр не всегда воспринимает окружающее адекватно и ему сложно ориентироваться.

Полиция проверила места, где мужчина мог находиться, но поиски пока не принесли результата.

Рост Александра — около 177 см, он плотного телосложения, у мужчины седые волосы. На нем была темная куртка и кепка.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Александра, просим сообщить по номеру 519 6060 или 112.