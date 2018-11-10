Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Раквере 37-летней Мерит

Рост Мерит — 170 сантиметров, телосложение — среднее, светлые волосы с темными полосками. На ней была черная кожаная куртка, синие джинсы и розовые кроссовки.

Мерит и раньше надолго покидала свой дом, но сообщала близким свое местоположение. Женщина может находиться в Ида-Вирумаа или Ласнамяэ.

Полиция просит всех, кому известно, где Мерит находится, или тех, кто видел ее на протяжении последней недели, связаться по телефону 112.