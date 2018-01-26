26.01.2018, 11:28

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Харьюмаа 69-летней Хильи


rus.delfi.ee
EST
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Харьюмаа 69-летней Хильи
Foto: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Харьюмаа 69-летней Хильи. Женщина ушла из своего дома в Саку вчера вечером и до сих пор не вернулась.


Сегодня около трех часов ночи супруг Хильи сообщил в Центр тревоги о произошедшем. По информации на настоящий момент, женщина ушла в период с 7 часов вечера до полуночи. Полиция начала поиски, привлечены также Спасательный департамент и родственники пропавшей. В данный момент просматривают камеры, содействуют также и добровольцы. К настоящему моменту поиски результата не дали.

Рост Хильи — примерно 164 см, она худощавого телосложения, волосы — темные до плеч. Она может быть одета в белую ночнушку и синюю кофту, на ногах — белые тапочки. Возможно, носит очки.

У женщины нет при себе ни телефона, ни документов.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения Хильи, позвонить по номеру 112.

Читайте также:
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
295 000€
Keila, Дом
От хозяина!
138 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Tallinn, Квартира
120 000€
Tallinn, Квартира
155 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
190 000€
Tallinn, Дом
78 000€
Tallinn, Квартира
172 000€
Tallinn, Квартира
129 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии