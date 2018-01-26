Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Харьюмаа 69-летней Хильи. Женщина ушла из своего дома в Саку вчера вечером и до сих пор не вернулась.



Сегодня около трех часов ночи супруг Хильи сообщил в Центр тревоги о произошедшем. По информации на настоящий момент, женщина ушла в период с 7 часов вечера до полуночи. Полиция начала поиски, привлечены также Спасательный департамент и родственники пропавшей. В данный момент просматривают камеры, содействуют также и добровольцы. К настоящему моменту поиски результата не дали.

Рост Хильи — примерно 164 см, она худощавого телосложения, волосы — темные до плеч. Она может быть одета в белую ночнушку и синюю кофту, на ногах — белые тапочки. Возможно, носит очки.

У женщины нет при себе ни телефона, ни документов.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения Хильи, позвонить по номеру 112.