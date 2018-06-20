20.06.2018, 16:58

Полиция просит помощи в поисках пропавшего Райво

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rus.delfi.ee
EST
Полиция просит помощи в поисках пропавшего Райво
PPA

63-летний мужчина ушел из дома по уходу в деревне Аа волости Люганузе и последний раз его видели в Кохтла-Ярве в части города Ярве. Райво может сейчас находиться в Кохтла-Ярве или Йыхви.

У мужчины нет при себе мобильного телефона. Полицейские проверили места, где Райво мог находиться, а также активно общаются со сотрудниками дома по уходу и знакомыми мужчины, но пока поиски не принесли результатов.

Рост Райво 180 см, он худощавого телосложения, у него короткие седые волосы. Он использует трость для ходьбы. На нем может быть пестрая сине-красная куртка, синие спортивные брюки и кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Райво либо знает, где он может находиться, сообщить об этом полиции по номеру 112 или 337 2384 либо написать по адресу taavi.unuks@politsei.ee.

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