07.09.2018, 16:28

Полиция просит помощи в поисках не вернувшегося домой 16-летнего Кристо

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rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи в поисках не вернувшегося домой 16-летнего Кристо
Foto: Politsei

Полиция разыскивает 16-летнего Кристо, которого в последний раз видели в понедельник в Тамсалу. Подросток может находиться в Таллинне.

По информации близких Кристо, в понедельник он должен был направиться к себе домой в Пярнумаа. У полиции есть основания погагать, что мальчик может находиться в Таллинне.

Рост Кристо — 170 см, у него спортивное телосложение, темные волосы. На нем была та же толстовка, что на фотографии, черные джинсы и синие тенниски. С собой у него был рюкзак камуфляжной расцветки.

Полиция просит всех, кто видел Кристо, сообщить об этом по телефону 112.

Foto: Politsei
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