21.05.2018, 18:11

Полиция просит помощи в поисках 83-летнего Станислава

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rus.delfi.ee
EST
Полиция просит помощи в поисках 83-летнего Станислава
PPA

Полиция просит помощи в поисках 83-летнего Станислава, который ушел 21 мая примерно в 7.20 из пансионата в волости Люганузе и до сих пор не вернулся.

Полиция проверила окрестности пансионата, а также находящиеся поблизости магазины и автобусные остановки, а также больницы, по поиски не принесли результата.

По собранной информации есть основание полагать, что мужчина мог отправиться в Таллинн.

PPA

По состоянию здоровья Станислав может не понимать, где он находится. Его рост около 170 см, он среднего телосложения, у него седые волосы. На нем была черная кепка, черные брюки, черные кроссовки, пестрая кофта с белыми и черными полосками, темно-синяя легкая куртка с красными и белыми полосками, на спине куртки изображены голова орла и олимпийские кольца. Станислав взял с собой палки для ходьбы.

Полиция просит всех, у кого есть информация о Станиславе, сообщить по номеру 112 или 337 2384.

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