Полиция просит помощи в поисках 83-летнего Станислава, который ушел 21 мая примерно в 7.20 из пансионата в волости Люганузе и до сих пор не вернулся.

Полиция проверила окрестности пансионата, а также находящиеся поблизости магазины и автобусные остановки, а также больницы, по поиски не принесли результата.

По собранной информации есть основание полагать, что мужчина мог отправиться в Таллинн.

PPA

По состоянию здоровья Станислав может не понимать, где он находится. Его рост около 170 см, он среднего телосложения, у него седые волосы. На нем была черная кепка, черные брюки, черные кроссовки, пестрая кофта с белыми и черными полосками, темно-синяя легкая куртка с красными и белыми полосками, на спине куртки изображены голова орла и олимпийские кольца. Станислав взял с собой палки для ходьбы.

Полиция просит всех, у кого есть информация о Станиславе, сообщить по номеру 112 или 337 2384.