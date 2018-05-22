Полиция просит помощи в поисках 83-летнего Станислава: он до сих пор не вернулся

Полиция по-прежнему ждет возможных сообщений о Станиславе, ушедшем вчера из пансионата в волости Люганузе. Полицейские проверили те места в волости Люганузе, где Станислав мог находиться, а также близлежащие дороги и канавы, но пока поиски были безрезультатны.

На данный момент нет информации о том, чтобы Станислав мог находиться в больнице. У него нет при себе ни документов, ни мобильного телефона.

По имеющимся данным, Станислав мог отправиться в Таллинн в район улиц Маяка и Кивимурру.

Всех людей, которые видели отвечающего описанию мужчину начиная с утра понедельника, просим сообщить об этом полиции по номеру 112.