22.05.2018, 13:40

Полиция просит помощи в поисках 83-летнего Станислава: он до сих пор не вернулся


rus.delfi.ee
EST
Полиция просит помощи в поисках 83-летнего Станислава: он до сих пор не вернулся
PPA

Полиция по-прежнему ждет возможных сообщений о Станиславе, ушедшем вчера из пансионата в волости Люганузе. Полицейские проверили те места в волости Люганузе, где Станислав мог находиться, а также близлежащие дороги и канавы, но пока поиски были безрезультатны.

На данный момент нет информации о том, чтобы Станислав мог находиться в больнице. У него нет при себе ни документов, ни мобильного телефона.

По имеющимся данным, Станислав мог отправиться в Таллинн в район улиц Маяка и Кивимурру.

Всех людей, которые видели отвечающего описанию мужчину начиная с утра понедельника, просим сообщить об этом полиции по номеру 112.

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