Полиция просит помощи в поисках 77-летней Антонины, которая ушла из дома на улице Хоолдекоду теэ вчера, 30 августа, около 11 часов и до сих пор не вернулась.

У женщины есть проблемы с памятью, она сама не ищет контакта с людьми. Антонина не пользуется мобильным телефоном.

Рост женщины — около 160 см, она худощавого телосложения, у нее седые волосы. На ней была зеленая куртка и при себе сумка синего цвета.

Информация о женщине передана полицейским патрулям. Просим всех, кто увидит соответствующую описанию женщину, позвонить на номер 112.