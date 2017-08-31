31.08.2017, 10:10

Полиция просит помощи в поисках 77-летней Антонины


rus.delfi.ee
EST
Kadunud Antonina
Kadunud AntoninaFoto: PPA

Полиция просит помощи в поисках 77-летней Антонины, которая ушла из дома на улице Хоолдекоду теэ вчера, 30 августа, около 11 часов и до сих пор не вернулась.

У женщины есть проблемы с памятью, она сама не ищет контакта с людьми. Антонина не пользуется мобильным телефоном.

Рост женщины — около 160 см, она худощавого телосложения, у нее седые волосы. На ней была зеленая куртка и при себе сумка синего цвета.

Информация о женщине передана полицейским патрулям. Просим всех, кто увидит соответствующую описанию женщину, позвонить на номер 112.

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