16.04.2018, 16:50

Полиция просит помощи в поисках 68-летнего Ивана


rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи в поисках 68-летнего Ивана
PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 68-летнего Ивана, который ушел из дома в Нарве на пр. Кангеласте и до сих пор не вернулся.

Иван ушел из дома уже 28 марта, но так как мужчина и раньше уходил таким образом из дома, а затем возвращался, его близкие не сразу обратились в полицию. Полиция получила сообщение о пропаже человека на прошлой неделе, после чего полицейские проверили места, в которых обычно бывает Иван, например, территорию Нарвского порта, медицинские учреждения, а также пообщались с его знакомыми. У мужчины есть при себе мобильный телефон, но он выключен. У полиции нет информации о том, чтобы мужчина мог уехать из Эстонии.

Так как на данный момент поиски не принесли результата, полиция просит помощи общественности. Полиция просит всех, кто видел Ивана после 28 марта, либо имеет информацию о том, где он может находиться, сообщить об этом полиции по номеру 112 или написать по адресу ida.vihje@politsei.ee.

На Иване была черная куртка, синие джинсы и серая шапка. Его рост — примерно 178 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы.

"Если вы видите человека, который может нуждаться в помощи, всегда незамедлительно звоните на короткий номер тревоги 112. Даже если выяснится, что все в порядке, это не является ложным вызовом, ведь это возможность убедиться, что никто не останется без необходимой помощи, — сказал старший следователь Нарвского отделения полиции Андрей Репсонов. Такой звонок может спасти чью-то жизнь, будь то случай, когда нужна медицинская помощь, либо правонарушение, когда требуется помощь полиции".

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