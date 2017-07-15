Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Андреса

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в волости Кохтла Андреса, который ушел из дома в деревне Валасте в субботу в 3:30 и до сих пор не вернулся.

Поисками мужчины активно занимаются полицейские и сотрудники Спасательного департамента, в поисках задействованы служебная собака и дрон. На данный момент вместе с близкими проверены места, где мужчина мог находиться, а также медицинские учреждения, но поиски результатов не дали. Мобильного телефона у мужчины при себе нет.

На Андресе была красная рубашка в полоску и черные спортивные брюки, он был в носках. Рост мужчины — около 180 см, у него короткие русые волосы и серые глаза. Андрес носит обручальное кольцо.

Полиция просит всех, кто видел сегодня этого мужчину, и у кого есть информация, где он может находиться, позвонить по номеру 112.