Полиция просит помощи в поисках 45-летней Сигне

Полиция просит помощи в поисках 45-летней женщины, которая ушла в понедельник утром из дома в поселке Аэспа Раплаского уезда и до сих пор не вернулась.





В последний раз близкие говорили с Сигне по телефону в понедельник около 13 часов, после этого с ней не удается связаться. Машина женщины была найдена в поселке Кийза Сакуского уезда в Харьюмаа.

”Полицейские проверили места, где женщина могла находиться, общались с близкими, сделано позиционирование телефона. В поисках задействован вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны", — сказал старший комиссар Раплаского отделения полиции Вейго Вильбас. „Просим всех людей, которые видели женщину после 13 часов понедельника, сообщить об этом по номеру 112. В поисках человека важна любая информация".

Рост Сигне приблизительно 165-170 см, она среднего телосложения, у нее заплетенные в косу рыже-каштановые волосы до плеч, она не носит шапки. На ней пестрая куртка (розово-бело-красная), темные джинсы и светло-коричневые сапоги.

Всех, у кого есть информация об изображенной на фотографии женщине, просим сообщить об этом по номеру 112.