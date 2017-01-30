Полиция просит помощи в поисках 37-летнего Сергея

15 января 37-летний Сергей ушел из свой квартиры в Ласнамяэ и до сих пор не вернулся, близким не удается с ним связаться.

Полицейские проверили различные адреса, связанные с этим мужчиной, но поиски пока результатов не дали. Сейчас полицейские собирают информацию о знакомых и образе жизни мужчины, что может помочь установить его местонахождение. Ранее таким образом мужчина на столь длительное время из дома не уходил.

Рост Сергея – 178 см, он плотного телосложения, у него короткие темные волосы и карие глаза. Когда он уходил из дома, на нем были темно-синяя стеганая куртка, полосатый свитер, синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном месторасположении Сергея, позвонить по номеру 112 или 612 3000.