26.01.2019, 20:40

Полиция просит помощи в поисках 35-летнего Эугена

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rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи в поисках 35-летнего Эугена
POLITSEI

35-летний Эуген ушел из дома в волости Виймси 25 января в 6 часов утра. В последний раз близкие общались с ним вчера в 6.40 утра и после этого связаться с мужчиной не удается.

Как известно на данный момент, он поехал на такси в Таллиннский порт, но по имеющейся сейчас информации мужчины среди пассажиров не было. Нет его и в больницах. Мобильный телефон Эугена сейчас выключен.

Рост мужчины 185 см, он плотного телосложения. На нем была темно-синяя куртка, шарф, джинсы и теплые зимние сапоги. При себе у него была сумка для ноутбука.

Всех, кто видел Эугена или имеет информацию, которая может помочь его поискам, просим позвонить на номер 112.

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