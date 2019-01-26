Полиция просит помощи в поисках 35-летнего Эугена

Как известно на данный момент, он поехал на такси в Таллиннский порт, но по имеющейся сейчас информации мужчины среди пассажиров не было. Нет его и в больницах. Мобильный телефон Эугена сейчас выключен.

Рост мужчины 185 см, он плотного телосложения. На нем была темно-синяя куртка, шарф, джинсы и теплые зимние сапоги. При себе у него была сумка для ноутбука.

Всех, кто видел Эугена или имеет информацию, которая может помочь его поискам, просим позвонить на номер 112.