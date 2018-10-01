Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Валентина
Идаская префектура полиции просит помощи в поисках 29-летнего Валентинa, который ушел из дома в Кохтла-Ярве в полдень 27 сентября и до сих пор не вернулся.
Идаская префектура полиции просит помощи в поисках 29-летнего Валентинa, который ушел из дома в Кохтла-Ярве в полдень 27 сентября и до сих пор не вернулся.
Начиная с прошлого четверга близкие Валентина не могут с ним связаться и не знают, где он находится.
Рост мужчины около 175 см, он худощавого телосложения, у него короткие волосы. На нем были черная куртка, темно-синие джинсы, черные кроссовки и серая шапка.
Всех, кто видел Валентина в последние дни, либо знает, где он находится, просим сообщить полиции по номеру 112.
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