01.10.2018, 15:57

Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Валентина


rus.delfi.ee
EST
Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Валентина
PPA

Идаская префектура полиции просит помощи в поисках 29-летнего Валентинa, который ушел из дома в Кохтла-Ярве в полдень 27 сентября и до сих пор не вернулся.

Начиная с прошлого четверга близкие Валентина не могут с ним связаться и не знают, где он находится.

Рост мужчины около 175 см, он худощавого телосложения, у него короткие волосы. На нем были черная куртка, темно-синие джинсы, черные кроссовки и серая шапка.

Всех, кто видел Валентина в последние дни, либо знает, где он находится, просим сообщить полиции по номеру 112.

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