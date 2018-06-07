Полиция просит помощи в поисках 26-летней нарвитянки

Нарвское отделение полиции просим помощи в поисках 26-летней Кристийны, которую в последний раз видели вечером 6 июня.

Кристийна ушла из дома в Нарве утром 6 июня и не сообщила близким, куда она направляется. Учитывая состояние здоровья и то, что женщина не всегда хорошо ориентируется в пространстве, близкие обратились за помощью в полицию.

Полицейские общались со знакомыми Кристийны и проверили все места, где она обычно бывает, но пока поиски не принесли результата. Известно, что вчера в 20.30 ее видели в Нарве у центра "Kerese".

Уходя из дома, Кристийна не взяла с собой мобильного телефона. Кристийна говорит по-эстонски, но может общаться и на русском языке.

Ее рост — 167 см, она плотного телосложения. У женщины длинные светло-каштановые волосы и серые глаза. На ней была пестрая зелено-белая куртка, голубые джинсы и черные кроссовки Nike.

Полиций просит всех, у кого есть информация о месторасположении женщины, позвонить по номеру 112.