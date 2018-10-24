Полиция просит помощи в поисках 16-летней Ольги

По имеющейся информации, у девушки нет при себе мобильного телефона.

Ольга среднего телосложения, ее рост 156 см, волосы до плеч, окрашены в темный цвет. На Ольге может быть черная туника с капюшоном, рейтузы, черная обувь со шнурками, при ней может быть сумка через плечо черного цвета.

Всех, кто видел Ольгу, либо имеет информацию о ее местонахождении, просим позвонить на короткий номер Центра тревоги 112.