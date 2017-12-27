Полиция просит помощи в поисках 15-летней Шерелин, ушедшей из дома в Тартумаа

Полиция просит помощи в поиске 15-летней Шерелин, ушедшей из дома 9 декабря. В последний раз ее видели в Вильяндимаа примерно неделю назад.

Девушка ушла из дома в волости Эльва 9 декабря, и полиция, основываясь на имеющейся информации, предполагает, что 18 декабря ее видели в Вильянди.

Там у нее — знакомые и родственники, у которых она проводила время и ранее, уходя из дома. Телефон Шерелин выключен.

Девушка 165 см ростом, у нее темные волосы до плеч. На ней может быть черная куртка, темные джинсы и черные сапоги.

Всех, кто видел соответствующую описанию девушку, или знает что-либо о ней, просят позвонить по номеру 112.