Полиция просит помощи: в Нарве в ДТП пострадала 14-летняя девочка

25 октября около 12.25 в Нарве у дома по адресу Креэнхольми, 4 произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка.

По первоначальным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser, золотистого цвета, двигался по улице Креэнхольми и наехал 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу в неположенном месте. Пострадавшую доставили в больницу.

Просим людей, ставших свидетелями этого ДТП, позвонить в полицию по номеру 357 6031 либо написать по адресу ida.vihje@politsei.ee.