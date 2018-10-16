16.10.2018, 18:30

Полиция просит помощи свидетелей: водитель скрылся, оставив жертву без помощи

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rus.delfi.ee
EST 25
Väljakutse Sõle Circle K juurde
Foto: Taavi Sepp

Сегодня примерно в 14.50 полиция получила сообщение о том, что в Нарве на ул. Суур находится в тяжелом состоянии пешеход. По первоначальной информации, на женщину мог наехать грузовой автомобиль.

Оставленную без помощи 78-летнюю женщину обнаружили работающие рядом люди, которые позвонили в Центр тревоги и вызвали помощь. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, сообщает полиция.

"Оставить пострадавшую пожилую женщину без помощи — это крайне циничный поступок. Большое спасибо людям, которые позвонили на 112 и сообщили о том, что нужна помощь. Мы сделаем все, чтобы найти это транспортное средство и установить личность уехавшего с места ДТП водителя", — сказал аварийный полицейский Нарвского отделения полиции Райво Волощук. "Этот водитель может сам обратиться в полицию".

Просим всех людей, у которых есть информация об этом ДТП, связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 5191 0809.

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